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"بلومبرغ": ترامب يستعد لترحيل دبلوماسيين روس

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Globallookpress
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب
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كشفت وكالة "بلومبرغ" الأمريكية أن الرئيس دونالد ترامب ينوي ترحيل دبلوماسيين روس على غرار ما فعلت بريطانيا ودول الاتحاد الأوروبي المتضامنة معها في قضية تسميم سيرغي سكريبال.

ونقلت الوكالة عن مصادر مطلعة قولها إن ترامب يستعد لطرد العشرات من الدبلوماسيين الروس المعتمدين لدى الولايات المتحدة، استجابة لنصيحة من مجلس الأمن القومي.

لكنه قبل اتخاذه قرارا نهائيا بهذا الشأن "يريد أن يكون على يقين بأن شركاء الولايات المتحدة في أوروبا سيتخذون خطوات مماثلة ضد روسيا"، وفق الوكالة.

ورجحت "بلومبرغ" أن قرار الترحيل سيعلن عنه يوم الاثنين المقبل.

وسبق أن أفادت قناة CNN بأن مجلس الأمن القومي الأمريكي نصح ترامب، الأسبوع الماضي، بترحيل عدد من الدبلوماسيين الروس على خلفية قضية سكريبال.   

المصدر: bloomberg.com

إينا أسالخانوفا

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