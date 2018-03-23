مقتل محتجز الرهائن جنوب غرب فرنسا وداعش يتبنى

قالت وكالة الأنباء الفرنسية، الجمعة، إن قوات الأمن تمكنت من تصفية منفذ عملية احتجاز الرهائن في منطقة تريب قرب مدينة كاركاسون جنوب غرب فرنسا، فيما أصيب الشرطي المحتجز برصاصة.

Aude: le preneur d'otages a été tué par les forces de l'ordre (sources proches enquête) #AFP — Agence France-Presse (@afpfr) 23 марта 2018 г.

وتبنى تنظيم "داعش"، يوم الجمعة، هجمات كاركاسون التي نفذها رضوان لقديم، (مغربي الجنسية)، جنوب فرنسا.

وصرح وزير الداخلية الفرنسي، جيرار كولومب، إثر انتهاء العملية الأمنية، أن منفذ هجوم كاركاسون يدعى رضوان لقديم وتحرك بمفرده، مشيرا إلى أنه كان معروفا للسلطات بجرائم صغيرة.

وأكد وزير الداخلية الفرنسي، في وقت سابق، في تغريدة على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، أن منفذ الهجوم قد تمت تصفيته.

وقالت وكالة الأنباء الفرنسية إن منفذ العملية من أصل مغربي، فيما أكدت الاستخبارات الفرنسية أن اسمه مدرج على قائمة مكافحة الإرهاب.

Un Marocain suivi pour radicalisation soupçonné d'être le preneur d'otages à Trèbes, selon une source proche de l'enquête #AFP — Agence France-Presse (@afpfr) 23 марта 2018 г.

وأفادت قناة BFM الفرنسية بأن عدد الضحايا ارتفع إلى ثلاثة في عملية إطلاق نار واحتجاز رهائن في منطقة تريب قرب مدينة كاركاسون جنوب غرب فرنسا.

ونشرت وسائل إعلام فرنسية خبرا مفادة بأن محتجز الرهائن طالب بإطلاق سراح صلاح عبد السلام، العنصر الوحيد الباقي على قيد الحياة من منفذي هجمات باريس وسانت دينيس في نوفمبر 2015.

من جهتها قالت القناة الفرنسية الثالثة "France 3" إن القوات الخاصة الفرنسية تجري عملية تفاوض مع محتجز الرهائن.

Prise d'otages à Trèbes près de Carcassonne : négociations en cours avec le forcené fiché S https://t.co/v2VX2N1Mfrpic.twitter.com/zkmQQn6K7e — France 3 Midi-Py (@France3MidiPy) 23 марта 2018 г.

وكانت السلطات القضائية الفرنسية، قد أعلنت أن مسلحا يقول إنه ينتمي إلى تنظيم "داعش" يحتجز رهائن داخل مركز تجاري في البلدة، فيما أفاد عمدة تريب إريك ميناسي، بأن هناك ضحيتين في العملية، وأن كل الرهائن الآخرين تم الإفراج عنهم.

وأكدت وزارة الداخلية الفرنسية، أن عناصر من قوات النخبة تنفذ عملية أمنية واسعة لإلقاء القبض على المسلح، الذي لم تحدد هويته ولا غايته، مرجحة احتمال أن يكون الهجوم إرهابيا.

وقال رئيس الوزراء الفرنسي إدوار فيليب​ إن بلاده تواجه وضعا خطيرا وجديا، فيما قالت وزارة الداخلية إن فيليب اتجه إلى مكان العملية.

🔴🇫🇷#FLASH :⚠️Secteur interdit⚠️

Prise d'otage en cours au Super U à #Trèbes dans l'Aude. Un homme aurait ouvert le feu en direction d'un CRS qui a été blessé. Plus de détails suivront. pic.twitter.com/KtFiQXdvtp — [ Lies⚡️Breaker ] (@Lies_Breaker) 23 mars 2018

من جهتها، أكدت صحيفة "لادبيش دو ميدي" أن المسلح كان في سيارته حين لمح بعض رجال الشرطة يركضون، فقام بإطلاق النار عليهم، ما أدى إلى جرح شرطي على مستوى الكتف.

وذكرت أن المسلح قد يبلغ من العمر حوالي 30 سنة، وبحوزته عدة أسلحة وقنابل يدوية، وأنه يريد أن يثأر لـ"سوريا".

ونقلت الصحيفة عن رئيس بلدية تريب قوله إن المسلح لجأ إلى داخل محل "سوبر يو تريبس"، ثم قتل جزارا يعمل داخله، واحتجز رهائن.

وفي تغريدة على موقع "تويتر"، أكد الاتحاد الوطني لنقابات الشرطة المستقلة أن مسلحا كان يسير بسيارة وراء شرطيين ثم أطلق النار عليهما، ما أدى إلى جرح أحدهما على مستوى الكتف، مضيفا أن عملية الاحتجاز لا تزال جارية.

وأعلنت مقاطعة أودي على صفحتها الرسمية في موقع "تويتر" أن المكان "محظور وخطير"، وطلبت من السكان عدم الاقتراب وتسهيل عمل القوات الأمنية.

⚠️ Intervention de police en cours à #Trèbes dans l'#Aude. La priorité est à l'intervention des forces de police et de secours. Plus d'informations à venir sur ce compte, ne diffusez pas de rumeurs ⬇️ pic.twitter.com/M2t4mLccG0 — Ministère de l'Intérieur (@Place_Beauvau) 23 mars 2018

🔴[OPERATION POLICE]🔴

⚠️ Opération en cours secteur Super U Trèbes.

Secteur interdit ⚠️

Merci de faciliter l'accès aux forces de l'ordre. — Préfecture de l'Aude (@Prefet11) 23 mars 2018

المصدر: وكالات

ياسين بوتيتي + رُبى آغا