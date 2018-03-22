ترامب يفتح الباب أمام رسوم جديدة على الواردات الصينية

وقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم على مذكرة من شأنها فرض رسوم تجارية بقيمة تصل إلى 60 مليار دولار على الواردات الصينية إلى الولايات المتحدة.

وتقضي الوثيقة التي أبرمها ترامب باتخاذ الخطوات العقابية بحق الواردات الصينية، بعد فترة مشاورات، ما يتيح للوبي الصناعي والمشرعين فرصة لتقليص القائمة التي تضم أسماء 1.3 ألف نوع من البضائع الصينية ستستهدفها الرسوم المقبلة.

واتخذت هذه الخطوة العقابية الجديدة، ، بناء على البند الـ301 من قانون التجارة الأمريكية، بحجة سرقة الصين التكنولوجيا والملكية الفكرية الأمريكية، حيث توعد البيت الأبيض بتقديم شكوى على المخالفات الصينية إلى منظمة التجارة العالمية.

وسينشر مكتب الممثل التجاري الأمريكي روبرت لايتايزر، بعد إعلان ترامب، قائمة البضائع التي تشملها الرسوم الجديدة، ثم ستبدأ فترة مشاورات تستغرق 60 يوما قبل دخول القرار حيز التنفيذ.

وترك ترامب الباب مفتوحا أمام الصين للرد على قراره، مشددا على أنه ينظر إلى الصين كدولة صديقة، وأكد أن المفاوضات مستمرة بين واشنطن وبكين.

وفي وقت سابق من اليوم، ذكر مدير المجلس الاقتصادي القومي الأمريكي إيفرت ايزنستات في موجز صحفي أن ترامب، فضلا على فرض رسوم جديدة، سيوجه الخزانة الأمريكية باتخاذ الإجراءات اللازمة بغية الحد من الاستثمارات الصينية في الولايات المتحدة.

في المقابل، أعربت الخارجية الصينية عن جاهزيتها لاتخاذ كافة الإجراءات الضرورية دفاعا عن مصالحها، محذرا من أن بكين لن تقف مكتوفة اليدين وتترك حقوقها الشرعية ومصالحها تتعرض للضرر.

ويأتي ذلك بعد أسبوع من فرض ترامب رسوما جمركية على واردات الصلب والألومنيوم، تحت ذريعة حماية الصناعة الأمريكية وضمان أمن الولايات المتحدة القومي، حسب تعبيره، ما استدعى انتقادات من قبل شركاء واشنطن في العالم.

وكان رئيس الوزراء الصيني لي كه تشيانغ قد دعا الولايات المتحدة الثلاثاء إلى تجنب الانفعال والتعامل "بعقلانية" مع مسائل التجارة، معربا عن أمل بكين بأن يظل الجانبان ملتزمين بالحكمة وعدم التصرف بانفعالية، بغية تجنب حرب تجارية.

وتعهد رئيس الوزراء بتوفير "حماية صارمة للملكية الفكرية للشركات الأمريكية".

المصدر: رويترز + أ ف ب

نادر عبد الرؤوف