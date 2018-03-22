مدير سابق لـ"CIA": قد يكون لدى روسيا شيء ما ضد ترامب!

أعرب جون برينان المدير السابق لوكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية (CAI) عن رأي مفاده أن روسيا قد يكون في حوزتها "شيء ما" ضد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

هذا التصريح لبرينان نقلته صحيفة "The Hill" في ضوء المكالمة الهاتفية التي جرت بين الرئيسين الأمريكي والروسي والتي هنأ خلالها الرئيس ترامب الرئيس بوتين بالفوز في الانتخابات الرئاسية الروسية.

إقرأ المزيد

وقال برينان في هذا الشأن: "أقول إنه يمكن أن يكون لدى الروس شيء ما، ولهذا تحديدا يشعر ترامب بالقلق. هو يعرف أفضل من أي منا ما إذا كان يوجد لدى الروس شيء ما عنه أم لا".

ورأى مسؤول وكالة الاستخبارات الأمريكية السابق أنه من الصعب إيجاد تفسير لسلوك الرئيس الأمريكي وموقفه من العلاقة مع بوتين، مضيفا بالنبرة ذاتها "يمكن مجددا افتراض أنه يوجد، على كل حال، شيء ما".

وكان الرئيسان الروسي والأمريكي تحدثا هاتفيا، وهنأ دونالد ترامب خلال المكالمة فلاديمير بوتين بالفوز في الانتخابات الرئاسية.

تلك المكالمة الهاتفية جرت بمبادرة من الرئيس الأمريكي، وبحث القائدان خلالها القضايا السياسية الملحة، بما في ذلك مشكلة الاستقرار الاستراتيجي ومكافحة الإرهاب، وكذلك أهمية التنسيق لتعزيز الجهود بشأن الحد من سباق التسلح.

في وقت لاحق، انتقد عدد من الساسة الأمريكيين، وخاصة جون ماكين، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على تهنئته بوتين.

علاوة على ذلك افادت صحيفة واشنطن بوست بأن مستشار ترامب أوصاه بأن يمتنع عن التحدث إلى الرئيس الروسي، إلا أن الرئيس الأمريكي لم يستسغ هذه الانتقادات وصرّح بأن الولايات المتحدة في حاجة إلى علاقات ودية مع روسيا.

المصدر: نوفوستي

محمد الطاهر