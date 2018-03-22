ترامب: يجب التطبيع مع روسيا

دافع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، عن تهنئته لنظيره الروسي فلاديمير بوتين على فوزه بالانتخابات الرئاسية، معتبرا أن الروس "ممكن أن يساهموا" في حل العديد من القضايا الدولية الراهنة.

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جاء ذلك في تغريدات نشرها ترامب، الأربعاء، على حسابه بموقع "تويتر" ردًا على انتقادات وجهت له مؤخرًا لاتصاله ببوتين وتهنئته له على فوزه بالانتخابات الرئاسية التي شهدتها روسيا الأحد الماضي.

وقال ترامب "اتصلت بالرئيس بوتين لأهنئه بالفوز.. وسائل الإعلام المزيفة فقدت صوابها، لأنها أرادت أن انتقده. إنهم غير محقين! يجب التطبيع مع روسيا وغيرها".

وأضاف "إنهم (الروس) قد يساعدون في حل العديد من القضايا، مثل كوريا الشمالية، وسوريا، وأوكرانيا، وداعش، وإيران، وأيضا في سباق التسلح".

.....They can help solve problems with North Korea, Syria, Ukraine, ISIS, Iran and even the coming Arms Race. Bush tried to get along, but didn’t have the “smarts.” Obama and Clinton tried, but didn’t have the energy or chemistry (remember RESET). PEACE THROUGH STRENGTH! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) March 21, 2018

وأوضح أن "(الرئيس الأمريكي الأسبق جورج) بوش (الابن) حاول التعايش مع روسيا، لكن لم تكن لديه البراعة الكافية. كما حاول (باراك) أوباما و(بيل) كلينتون، ولكن لم تكن هناك كيمياء في العلاقة".

ومساء الثلاثاء، وخلال مؤتمر صحفي مع ولي العهد السعودي، محمد بن سلمان، قال الرئيس الأمريكي، إنه هاتف نظيره الروسي فلاديمير بوتين وهنأه على فوزه بالانتخابات.

وأضاف ترامب بذات الصدد قائلا "من المحتمل أن نلتقي (مع بوتين) في المستقبل القريب، لنناقش سباق التسلح الذي بدأ يخرج عن السيطرة".

تصريحات ترامب حول اتصاله ببوتين، تسببت في موجة انتقادات وجهت له من سياسيين أمريكيين، أبرزهم المرشح الرئاسي السابق، جون ماكين.

وزعم ماكين في ذات اليوم أن "اتصال رئيس أمريكي بالمستبدين الفائزين بانتخابات مزيفة، تصرف لا يجعله قادرا على قيادة العالم الحر".

كما ذكرت وسائل إعلام أمريكية، أن ترامب، هنأ بوتين؛ رغم تحذيرات من مستشاري الأمن القومي، طالبته بعدم الإقدام على هذه الخطوة.

وجرت الانتخابات الرئاسية الروسية، الأحد الماضي، وحقق الرئيس بوتين فوزا كاسحا فيها على منافسيه بحصوله على نسبة 76.68% من الأصوات، وفقا للجنة المركزية للانتخابات.

المصدر: وكالات

سعيد طانيوس