بيسكوف لـRT: سكريبال جاسوس بريطاني وقتل في بريطانيا

أجرى برنامج SophieCo في قناة RT، مقابلة خاصة مع المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، بشأن عدد من المسائل، أهمها قضية "سكريبال" وسباق التسلح النووي والحرب الإعلامية.

وفيما يلي ننشر جزءا من تصريحات بيسكوف لمقدمة البرنامج، سوفيكو شيفاردنادزه، حول قضية سكريبال، التي تشغل في الوقت الحالي حيزا كبيرا على المستوى السياسي والإعلامي.

وقال بيسكوف في هذا الشأن: "أولا - نستهل بعبارة بوتين.. لا علاقة لروسيا بهذه الحادثة.. ونحن لسنا بصدد الحديث عن محاولة لقتل جاسوس روسي في بريطانيا بل نتحدث عن محاولة لقتل جاسوس بريطاني في بريطانيا.. فهو كان جاسوسا بريطانيا، وليس روسيا، هو مواطن روسي، لكنه ليس جاسوسا روسيا، نقل إلى بريطانيا نتيجة لعملية التبادل.. وبمجرد تسليمه لم يعد يعني شيئا لروسيا، فقد أصبحت قيمته صفرا".

وتابع المتحدث باسم الرئيس الروسي: "ثانيا – كلمات بوتين: نحن لسنا بذاك الجنون لنفكر في ارتكاب هذا الأمر قبيل الانتخابات الروسية و كأس العالم".

وأضاف: "وثالثا – الاتهامات صدرت من السياسيين بعد بضعة ساعات من الحادث.. أما الآن فتصدر تصريحات خبراء منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، الذين يقولون إن التحقيق الأولي سيستغرق نحو ثلاثة أسابيع.. فما علاقة روسيا بهذا الأمر؟ قد يكون ما سأقول مقارنة في غير محلها، لكن لتتخيلوا، أن حادثة سيارة تقع في موسكو. وينتج عن ذلك ضحية ونرى أن السيارة هي بريطانية الصنع من طراز (رانج روفير).. ولنتخيل أنني أو وزير الخارجية نصدر بياناً بأنه من الاحتمال بمكان أن رئيسة الوزراء البريطانية هي المتورطة في هذا الحادث".

تجدر الإشارة إلى أن النص الكامل مع فيديو المقابلة سينشر في وقت لاحق.

المصدر: RT

إياد قاسم