ولاية أمريكية تبتكر طريقة جديدة للإعدام!

أقرت السلطات في ولاية ألاباما الأمريكية، تنفيذ الإعدام بحق المجرمين بطريقة فريدة لم تستخدم في السابق، حسبما أفاد بوابة "WHNT19" الإلكترونية.

ووفقا للبوابة الإلكترونية، فقد وافق مجلس النواب في الولاية، على قانون يسمح باستخدام النيتروجين، في الحالات التي يستحيل فيها استخدام الحقن المميتة للإعدام.

وقال النائب الجمهوري، جيم هيل خلال مناظرة بهذا الصدد: "إنها تضعهم فقط في سبات.. هذا أمر (القتل) إنساني وسريع وغير مؤلم".

معارضو القانون، يشككون في فائدة الطريقة المبتكرة، مشيرين إلى أنها لم تستخدم أبدا في السابق. وقال النائب الديمقراطي، توماس جاكسون: "سابقا استخدمنا الكرسي الكهربائي والآن نحن نعود إلى غرف الغاز".

يذكر أن هذه الممارسة لم تطبق بعد في الولايات المتحدة، بالرغم من أن ولايتي أوكلاهوما وميسيسيبي أيضا كانتا قد وافقتا على مشروع قانون مماثل لم اعتمدته ولاية ألاباما.

المصدر: نوفوستي