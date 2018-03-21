الكرملين: بوتين وغوتيريش يشددان على أهمية دور الأمم المتحدة في تسوية الأزمة السورية

قال الكرملين في بيان ، إن الرئيس فلاديمير بوتين والأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، أكدا خلال مكالمة هاتفية على أهمية دور الأمم المتحدة في تسوية الأزمة السورية.

ووفقا لبيان المكتب الإعلامي في الكرملين، فقد أعرب الرئيس بوتين لغوتيريش استعداد روسيا مواصلة تقديم المساعدة في مفاوضات جنيف تحت إشراف الأمم المتحدة.

وأشار البيان إلى أن غوتيريش استهل حديثه بتهنئة الرئيس بوتين بفوزه بولاية جديدة في الانتخابات الرئاسية التي جرت الأحد الماضي.

وتم التطرق خلال المكالمة إلى القضايا الدولية الهامة، وبالأخص الأزمة السورية والتأكيد على أهمية تضافر الجهود الدولية من أجل استعادة السلام وتحقيق تسوية سياسية في سوريا.

المصدر: إنترفاكس

علي الخطايبة