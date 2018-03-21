السلطات الأمريكية تعتقل إيرانيا تحايل على العقوبات المفروضة على طهران

اعتقلت السلطات الأمريكية مواطنا إيرانيا بتهمة مشاركته في "مؤامرة" لتفادي العقوبات التي تفرضها الولايات المتحدة على إيران.

وقال مدعون أمريكيون إن الشرطة ألقت القبض على الإيراني علي صدر هاشمي نجاد (30 عاما)، الاثنين الماضي في دولس بولاية فرجينيا ووجهت إليه 6 تهم تضمنت التآمر لخداع الولايات المتحدة وانتهاك قانون القوى الاقتصادية الطارئة الدولية، ورفعت التهم إلى المحكمة الاتحادية في مانهاتن.

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وأوضح المدعون أن نجاد كان يعمل مديرا لبنك بيلاتوس المسجل في مالطا، والتف على العقوبات المفروضة على بلاده بتحويله أكثر من 115 مليون دولار دفعت بموجب عقد إنشاء فنزويلي عبر النظام المالي الأمريكي.

وأشار المدعون إلى أن عائلة المتهم تستحوذ على تكتل إيراني يسمى مجموعة ستراتوس، ويقوم بعمليات تجارية دولية ويشرف على مشروع وقعّ بين إيران وفنزويلا بين عامي 2004 و2005 لتشييد آلاف الوحدات السكنية في فنزويلا.

المصدر: رويترز

أحمد باديان