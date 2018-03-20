خامنئي: طهران أحبطت التهديدات الإقليمية

أعلن المرشد الأعلى الإيراني، علي خامنئي أن طهران أحبطت كل التهديدات الإقليمية ضد إيران وحولتها إلى "فرص".

وقال خامنئي في رسالة بمناسبة عيد النوروز (العام الفارسي الجديد) بثها التلفزيون الرسمي:" أحبطت الجمهورية الإسلامية العام الماضي التهديدات الإقليمية، التي كان أحد أهدافها الإضرار بالجمهورية الإسلامية، تلك التهديدات لم تضر بلادنا لكنها تحولت إلى فرص، والخبراء في الشؤون الدولية يدركون ذلك جيدا".

وتطرق خامنئي إلى مساعي الحكومة الإيرانية التي وصفها بـ "الإيجابية" لإحياء وتطبيق شعار السنة الماضية (الإنتاج الوطني وفرص العمل)، منوها بضرورة استمرار العمل بشكل كامل حتى يتحقق هذا الشعار على أكمل وجه.

المصدر: وكالات

علي الخطايبة