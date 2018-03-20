استدعاء السفير الروسي لدى جمهورية التشيك على خلفية قضية سكريبال

استدعت جمهورية التشيك السفير الروسي في براغ، ليقدم توضيحات بشأن تصريحات الخارجية الروسية بشأن قضية الضابط السابق في الاستخبارات الروسية سيرغي سكريبال.

وعلى السفير الروسي أن يحضر إلى مقر الخارجية التشيكية يوم الأربعاء ليقدم توضيحات للتصريحات حول أن غاز الأعصاب الذي يقال إنه تم تسميم سيرغي سكريبال وإبنته يوليا به على الأراضي البريطانية، قد تكون تشيكيا مصدره.

يتبع