مغادرة 23 دبلوماسيا روسيا مبنى السفارة الروسية في لندن
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غادر الدبلوماسيون الروس المطرودون من بريطانيا على خلفية قضية سكريبال مع أفراد عائلاتهم مبنى السفارة الروسية في لندن، قاصدين المطار في طريقهم إلى روسيا.
وغادر الدبلوماسيون في قافلة تضم أكثر من 10 سيارات وحافلة صغيرة إلى مطار العاصمة البريطانية.
وأعلنت السلطات البريطانية عن طرد 23 دبلوماسيا من موظفي السفارة الروسية ضمن حزمة من العقوبات فرضتها على خلفية تعرض العميل البريطاني السابق سيرغي سكريبال وابنته يوليا للتسمم بمادة مشلة للأعصاب، وإثر مزاعم تورط روسيا بذلك.
وردت روسيا بطرد 23 دبلوماسيا بريطانيا وإغلاق القنصلية البريطانية في بطرسبورغ ووقف نشاط المجلس البريطاني في روسيا.
المصدر: وكالات
ادوارد سافين
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