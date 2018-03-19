الإعدام لسائق حافلة دهس ضباطا في إيران

أصدر القضاء الإيراني حكما بالإعدام على قاتل 3 ضباط من أفراد الشرطة دهسا خلال أعمال الشغب التي وقعت الشهر الماضي في شارع باسداران شمالي العاصمة طهران.

وأصدرت المحكمة الجنائية، حكمها بالإعدام على "محمد ثلاث" سائق الحافلة التي دهست ثلاثة من الشرطة أثناء أعمال الشغب التي قام بها أفراد من جماعة دراويش "کناباد". وأعطت المحكمة مهلة 20 يوما للمتهم للطعن في القرار.

وأظهر شريط فيديو تناقله نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، حافلة تخترق صفوف عناصر الأمن الإيراني وتدهس عددا منهم، واستمرت الحافلة عقب ذلك في سيرها، وسمع بعد ذلك دوي إطلاق النار.

وكانت الشرطة الإيرانية أعلنت مقتل 3 ضباط خلال اشتباكات مع محتجين في العاصمة طهران، تجمعوا أمام مركز للشرطة مطالبين بإطلاق سراح أعضاء من الطائفة الصوفية الدينية.

المصدر: فارس