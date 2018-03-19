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نائب رئيس الوزراء التركي: لن نبقى في عفرين وسنسلم المنطقة لأصحابها الحقيقيين

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نائب رئيس الوزراء التركي: لن نبقى في عفرين وسنسلم المنطقة لأصحابها الحقيقيين
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