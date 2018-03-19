وارسو: على برلين تعطيل "السيل الشمالي" الروسي لضخ الغاز

ذكر نائب وزير الخارجية البولندي كونراد شيمانسكي أن وارسو ستحاول إقناع برلين بوقف التعاون مع موسكو حول مشروع أنابيب غاز السيل الشمالي بعد تسميم العقيد سكريبال في بريطانيا.

وأشار شيمانسكي إلى أن ملف السيل الشمالي سيكون بين المواضيع المركزية في المباحثات مع المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل التي تنوي زيارة بولندا قريبا، معتبرا أن وضعا جديدا تشكل بعد فضيحة تسميم العقيد السابق في الاستخبارات الروسية سيرغي سكريبال في بريطانيا.

وأضاف: "تشكل لدينا وضع جديد بعد الحادث في سالزبيري. ولا شك في أنه أحد مظاهر سياسة روسيا تجاه الدول الأوروبية وليس فقط بريطانيا. من الضروري أن نفكر جيدا مرة أخرى: هل روسيا شريك يستحق الثقة؟.. بوسعنا أن نقنع ألمانيا بأن مشروع السيل الشمالي له عواقب سلبية فقط".

من جهته، قال وزير الخارجية الألماني الجديد هايكو ماس خلال زيارته إلى بولندا الجمعة 16 مارس، إن برلين ترى السيل الشمالي مشروعا اقتصاديا فقط، مشيرا إلى أنه من المستحيل ربط هذا المشروع بقضية سكريبال.

المصدر: وكالات