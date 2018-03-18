وسائل إعلام أمريكية تقدم رواية مبتكرة لطريقة "تسميم" سكريبال

قدمت قناة "أي بي سي" رواية جديدة حول طريقة "تسميم" الضابط السابق في الاستخبارات الروسية والعميل المزدوج سيرغي سكريبال وابنته في بريطانيا.

وأفادت "أي بي سي" نقلا عن مصادرها، بأن الجاسوس السابق قد يكون سمم عن طريق وضع مسحوق سام في نظام تكييف الهواء في سيارته.

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وحسب مصادر القناة، فإن لدى المسؤولين البريطانيين الآن صورة أكثر وضوحا بشأن كيفية تنفيذ الهجوم. وتحدث مسؤولون في الاستخبارات البريطانية لم تذكر أسماؤهم لقناة "أي بي سي" أنه تم استخدام مادة مؤثرة على الأعصاب ذات استخدام عسكري، ومصدرها روسيا.

وزعم المسؤولون بأنها "مادة من زمان الحرب الباردة، وأن الروس أعلنوا أنهم لم يمتلكوها أبدا". وأضافوا أن 38 شخصا تأثروا بالمادة بشكل أو بآخر، ولا تزال دراسة آثار التعامل معها مستمرة.

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هذا، وقد تسببت قضية الضابط السابق في الاستخبارات الروسية الذي تعاون مع الاستخبارات البريطانية، سيرغي سكريبال وابنته يوليا، بتدهور العلاقات بين روسيا وبريطانيا، ووجهت على إثر ذلك لندن اتهامات لموسكو بتسميم سكريبال، واتخذت إجراءات ضدها، بما في ذلك طرد عدد من الدبلوماسيين وتعليق الاتصالات الثنائية على مستوى عال.

من جانبها، طالبت روسيا الجانب البريطاني بتقديم أدلة دامغة بشأن القضية، وردت بالمثل فيما يخص طرد دبلوماسيين، بالإضافة إلى بعض الإجراءات الأخرى.

المصدر: "أي بي سي نيوز"

أنطون زوييف