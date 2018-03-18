"الشاباك" يعتقل منفذ طعن حاخام أريئيل

اعتقل جهاز الأمن الداخلي الإسرائيلي "الشاباك"، منفذ عملية طعن الحاخام ايتمار بن جال قرب أريئيل مطلع فبراير الماضي.

وذكرت إذاعة الجيش الإسرائيلي حسب مراسلة RT اليوم الأحد، أن الاعتقال تم ليلة أمس في مدينة نابلس، بعد عملية واسعة استمرت طوال الفترة الماضية.

وأضافت أن الشاباك واليمام والجيش، حقق خلال الفترة الماضية مع عدد من الأشخاص، وتمكنوا من الوصول إلى منفذ الطعن واعتقاله.

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وأشارت إلى أنه تم العثور على عدد من الأشخاص يختبئون معه في نفس المكان.

وعلى صعيد آخر، أكد الأمن الداخلي الإسرائيلي أمس السبت، أن مرتكب عملية الدهس ضد عسكريين إسرائيليين شمالي الضفة الغربية، اعترف خلال التحقيق بأنه نفذها "بمفرده ولدوافع قومية".

وأضاف أن التحقيقات في هذه المرحلة تشير إلى أن "منفذ العملية، الفلسطيني علاء قبها، نفذ العملية بمفرده ودون أي مساعدة من أي جهة كانت، كما أن عائلته لم تعرف بنواياه".

وأشار الأمن الإسرائيلي إلى أن "التحقيقات ستتواصل مع قبها، خاصة وأنه لا يوجد أي متورطين معه في الحادث".

والجمعة، قال الجيش الإسرائيلي إن جنديين قتلا، وأصيب آخران، وصفت حالة أحدهما بالخطيرة، في عملية دهس تعرضت لها قوة عسكرية، كانت تقوم بحماية عمال قرب مستوطنة ميفو دوتان جنوب مدينة جنين، شمالي الضفة الغربية.

المصدر: الأناضول + RT