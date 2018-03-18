كيم جونغ أون يكاتب شي جين بينغ

بعث الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون ببرقية تهنئة للزعيم الصيني شي جين بينغ هنأه فيها بمناسبة إعادة انتخابه رئيسا للصين.

وقال كيم في الرسالة التي نشرتها وكالة الأنباء المركزية الكورية اليوم الأحد، إنه يأمل بتحقيق الصين مزيدا من الإنجازات في ظل قيادة شي.

ونشرت وسائل الإعلام الصينية الرسمية أيضا رسالة التهنئة، لكنها لم تذكر ما إذا كان شي قد رد عليها.

وكان الزعيمان قد تبادلا التحية بالمراسلة أواخر العام الماضي عقب انتهاء مؤتمر للحزب الشيوعي الصيني.

ولم يزر كيم الصين حتى الآن، منذ توليه السلطة في أواخر 2011، مع شعور كوريا الشمالية بالاستياء من دعم الصين القوي لعقوبات الأمم المتحدة إثر التجارب النووية والصاروخية لبيونغ يانغ، وغضب الصين من تلك التجارب المتكررة.

الصين دعمت بقوة الجهود التي بذلتها كوريا الجنوبية والولايات المتحدة في الآونة الأخيرة لتحسين العلاقات مع كوريا الشمالية، والتي تتضمن اجتماعا مزمعا بين كيم والرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

المصدر: رويترز

رباب بن جمعة