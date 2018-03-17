ألبانيا تفكك شبكة لتهريب البشر

أوقفت السلطات الألبانية 39 شخصا، بينهم شرطيون، بتهمة تشكيل شبكة إجرامية كبرى هربت أكثر من ألف ألباني إلى الولايات المتحدة وكندا وبريطانيا.

وقال قائد الشرطة أردي فيليو في مؤتمر صحفي: "يتعلق الأمر بسبع مجموعات إجرامية لديها قنوات في عدد من الدول الأوروبية بالإضافة إلى الأمريكيتين"... "هذه المجموعات الإجرامية التي تتألف من رعايا ألبانيين وأجانب هربت بصورة غير شرعية ألف ألباني عام 2017".

وأوضح فيليو أن "عشرات المهاجرين لم يصلوا إلى وجهاتهم، لأن مهربيهم تخلوا عنهم في دول أمريكا اللاتينية".

وجاء في بيان للشرطة أن بين الموقوفين الذين بلغ عددهم 39 مشتبها به، أربعة من رجال الأمن، فيما تلاحق السلطات 12 مشتبها بهم آخرين، بينهم بلغاريان.

وضبطت الشرطة كمية كبيرة من جوازات السفر المزورة، وعددا من الأختام والوثائق المزورة، وأعلنت أن وكالات سفر في تيرانا وليجا متورطة في عمليات التهريب.

المصدر: أ ف ب