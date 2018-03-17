الهند.. مصرع 12 شخصا بسقوط حافلة من فوق جسر

لقي 12 شخصا على الأقل، حتفهم وأصيب 40 آخرون بسقوط حافلة من فوق جسر في مدينة سيتيمارهي شمالي الهند، حسبما أفاد موقع The Times of India.

وأوضح الموقع أن الحافلة انحرفت عن الطريق بالقرب من بلدة أوراي، وسقطت من فوق الجسر على سقفها، مشيرا إلى أنه يجري العمل على تحديد أسباب الحادث.

Chutiyapa dekha raha hai news wale. Avi muzaffarpur me evng me 52 person sport death kar gye Lekin uska koi covrage ni Mc sab hai media wale Bik gye hai. BJP bap hai savi media wale ka except ndtv pic.twitter.com/T7NfcdQncU — Kumar Deepak (@KumarAthri) 17 марта 2018 г.

يشار إلى أن حادثا مماثلا وقع في يناير الماضي، في ولاية البنغال الغربية في الهند أدى إلى مصرع 36 شخصا.

المصدر: وكالات