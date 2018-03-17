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الأناضول نقلا عن سفير السودان لدى مصر: البشير يلتقي السيسي بالقاهرة الإثنين القادم

الهند.. مصرع 12 شخصا بسقوط حافلة من فوق جسر

أخبار العالم

الهند.. مصرع 12 شخصا بسقوط حافلة من فوق جسر
Pritam Rauniyar Mahajan/facebook
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لقي 12 شخصا على الأقل، حتفهم وأصيب 40 آخرون بسقوط حافلة من فوق جسر في مدينة سيتيمارهي شمالي الهند، حسبما أفاد موقع The Times of India.

وأوضح الموقع أن الحافلة انحرفت عن الطريق بالقرب من بلدة أوراي، وسقطت من فوق الجسر على سقفها، مشيرا إلى أنه يجري العمل على تحديد أسباب الحادث.

يشار إلى أن حادثا مماثلا وقع في يناير الماضي، في ولاية البنغال الغربية في الهند أدى إلى مصرع 36 شخصا.

المصدر: وكالات

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