السفير الروسي لدى لندن: بريطانيا تخلت عن فكرة إغلاق قناة RT لديها

أكد السفير الروسي لدى بريطانيا، ألكسندر ياكوفينكو، أن لندن تخلت عن فكرة قطع بث قناة RT في المملكة بعد أن توعدت الخارجية الروسية بطرد جميع وسائل الإعلام البريطانية حال حصول ذلك.

وقال السفير الروسي للصحفيين اليوم الجمعة إن "ما تبثه RT لا يروق للسلطات البريطانية، رغم أن المواطنين يشاهدون القناة باهتمام كبير".

إقرأ المزيد

وأضاف ياكوفينكو: "والواقع أن RT تشغل المرتبة الثانية، بعد قناة BBC، من حيث الشعبية بين القنوات الأخرى المرخصة في بريطانيا، تثير الانزعاج الشديد لدى السلطات، لأن RT تطرح آراء مختلفة عن تلك الرسمية في المملكة".

لكن السلطات البريطانية تخلت عن الموضوع بعد تصريح للمتحدثة باسم الخارجية الروسية، يوم الثلاثاء الماضي، هددت فيه بأن كل وسائل الإعلام البريطانية لن تعمل في روسيا إذا سحبت لندن ترخيص قناة RT على خلفية قضية تسميم العميل المزدوج الروسي البريطاني السابق سيرغي سكريبال وابنته يوليا في مدينة سالزبوري.

المصدر: تاس

إينا أسالخانوفا