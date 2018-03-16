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الكرملين وبداية الحرب الباردة

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الكرملين وبداية الحرب الباردة
Sputnik
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أكد دميتري بيسكوف السكرتير الصحفي للرئيس الروسي اليوم، أن الكرملين لا يميل إلى الحديث عن اندلاع "حرب باردة" جديدة بين روسيا ودول الغرب.

وذكر أنه سيتوجب على لندن عاجلا أم آجلا  أن تقدم أدلة إثبات اتهاماتها لروسيا في "قضية سكريبال" بدلا من المزاعم عديمة الأساس.

وأضاف: "من المستبعد أن توجد ضرورة لاستخدام عبارات مروعة. ولا شك في أن الجانب البريطاني سيضطر، عاجلا أم آجلا، لأن يثبت للأطراف التي وقفت معه وبالأدلة الملموسة الاتهامات التي يسندها إلى روسيا".

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المصدر: نوفوستي

ادوارد سافين

 

 

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