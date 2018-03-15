كارثة كادت تحل بروضة أطفال في إيطاليا

ألقت الشرطة الإيطالية القبض على رجل في العقد الثالث، بناء على معلومات من مكتب التحقيقات الاتحادي الأمريكي، يشتبه في إعداده قنابل أنبوبية، وأنه كان يخطط لهجوم على روضة أطفال.

وأفاد بيان للشرطة، بأن " دينيس إلاريونوفس وهو إيطالي تعود أصوله إلى لاتفيا، استخدم مواقع التواصل الاجتماعي للإشادة بسيف الله سايبوف المتهم بقتل 8 أشخاص بشاحنة مسرعة في مدينة نيويورك العام الماضي".

وأضاف البيان، أن "مكتب التحقيقات الاتحادي أبلغ الشرطة الإيطالية بنشاطه على مواقع التواصل الاجتماعي".

وعثرت الشرطة أثناء عملية تفتيش شقة إلاريونوفس في مدينة فيتربو شمالي روما، على مواد تستخدم في صنع قنابل أنبوبية، وكذلك على بندقية ومسدسين وأسلحة تستخدم في الاشتباكات بالأيدي مثل القبضات المعدنية.

Terrorismo, su segnalazione dell'@FBI, arrestato a #Viterbo un italiano di origine lettone. Sui social aveva inneggiato alla strage sulla pista ciclabile a #NewYork . Trovato in casa materiale per confezionare ordigni. pic.twitter.com/MqV7M4IHIw — Tg2 (@tg2rai) ١٥ مارس، ٢٠١٨

وأفاد أمر الاعتقال الذي أصدره قاضي التحقيقات، أن إلاريونوفس، كتب عبارات منها "حان وقت قتل الأطفال في روضة الأطفال"، وأن "سايبوف ملاك نزل للكفار".

من جهته، قال مصدر قضائي، إن "الاتهامات التي يواجهها إلاريونوفس صيغت بحيث يمكن تشديدها سريعا إلى أعمال إرهابية إذا ما قرر الادعاء ذلك"، "واعتبر إلاريونوفس شابا مضطربا يعيش وحده بعد أن انتقلت أمه للعمل في ألمانيا".

وبعد اعتقاله مارس إلاريونوفس حقه في عدم الرد على الأسئلة، كما لم يحدد أمر القاضي ديانة إلاريونوفس.

المصدر: رويترز