موسكو تحتضن اجتماعا بين ممثلي الكوريتين

أكد رئيس لجنة العلاقات الدولية في مجلس النواب الروسي، ليونيد سلوتسكي، أن وفدين برلمانيين من الكوريتين الشمالية والجنوبية سيجتمعان في المستقبل القريب، في العاصمة الروسية موسكو.

وقال سلوتسكي، إن رد فعل بيونغ يانغ وسئول، على اقتراح عقد حوار برلماني بين البلدين في مجلس الدوما بموسكو، إيجابي، مشيرا إلى أن "الاتصالات مع كلا البلدين مستمرة.. بما في ذلك في هذا الصدد".

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وذكر أن هذا الاجتماع سيصبح في حال انعقاده، "بعدا برلمانيا للحوار بين الكوريتين". في الوقت نفسه، أعرب السياسي الروسي، عن أمله في أن "يعقد هذا الاجتماع بسرعة كبيرة"، مؤكدا أن ذلك سيصبح معلوما في المستقبل المنظور".

المصدر: إنترفاكس

إياد قاسم