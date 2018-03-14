موسكو: لافروف لم يقبل دعوة لندن لزيارة رسمية

علقت المتحدثة باسم الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، على تصريحات رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي حول سحب دعوتها الموجهة إلى وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف لزيارة لندن.

وكتبت زاخاروفا على صفحتها في فيسبوك: "ملاحظة مقتضبة قبل ورود رد رسمي على تصريح رئيسة الوزراء البريطانية.. سحبت (تيريزا) ماي الدعوة الموجهة إلى لافروف لزيارة بريطانيا. لكنه لم يستجب لها أصلا".

وفي وقت سابق من الأربعاء، أعلنت ماي أن بريطانيا توقف كل الاتصالات الثنائية مع روسيا وتسحب دعوتها الموجهة لوزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف لزيارة لندن.

وفي كلمة ألقتها أمام البرلمان، حملت ماي الدولة الروسية المسؤولية المباشرة عن محاولة اغتيال الضابط السابق في الاستخبارات العسكرية الروسية، سيرغي سكريبال، وابنته، في مدينة سالزبوري جنوب غرب إنكلترا.

وكانت ماي أعلنت أن بريطانيا أمهلت 23 دبلوماسيا روسيا أسبوعا لمغادرة المملكة، "ردا" على ما وصفته بأعمال عدائية تقوم بها روسيا في حق المملكة. وأضافت بأن جميعهم ضباط غير معلنين في الاستخبارات الروسية.

المصدر: تاس

قدري يوسف