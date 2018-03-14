السفير الروسي في لندن يحذر من أن موسكو سترد بالمثل على طرد دبلوماسيين روس من بريطانيا

حذر السفير الروسي في لندن ألكسندر ياكوفينكو من أن موسكو سترد بالمثل على طرد دبلوماسيين روس من بريطانيا.

وقال ياكوفينكو اليوم الأربعاء، بعد استدعائه للخارجية البريطانية: "لقد كان لدي لقاء بوزارة الخارجية البريطانية. وقلت إن كل ما تقوم به الحكومة البريطانية مرفوض تماما، ونحن نعتبر ذلك استفزازا".

يتبع..