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السفير الروسي في لندن يحذر من أن موسكو سترد بالمثل على طرد دبلوماسيين روس من بريطانيا

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السفير الروسي في لندن يحذر من أن موسكو سترد بالمثل على طرد دبلوماسيين روس من بريطانيا
Sputnik KIRILL KALINNIKOV
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حذر السفير الروسي في لندن ألكسندر ياكوفينكو من أن موسكو سترد بالمثل على طرد دبلوماسيين روس من بريطانيا.

وقال ياكوفينكو اليوم الأربعاء، بعد استدعائه للخارجية البريطانية: "لقد كان لدي لقاء بوزارة الخارجية البريطانية. وقلت إن كل ما تقوم به الحكومة البريطانية مرفوض تماما، ونحن نعتبر ذلك استفزازا".

يتبع..

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