السفير الروسي في لندن يحذر من أن موسكو سترد بالمثل على طرد دبلوماسيين روس من بريطانيا
Sputnik KIRILL KALINNIKOV
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حذر السفير الروسي في لندن ألكسندر ياكوفينكو من أن موسكو سترد بالمثل على طرد دبلوماسيين روس من بريطانيا.
وقال ياكوفينكو اليوم الأربعاء، بعد استدعائه للخارجية البريطانية: "لقد كان لدي لقاء بوزارة الخارجية البريطانية. وقلت إن كل ما تقوم به الحكومة البريطانية مرفوض تماما، ونحن نعتبر ذلك استفزازا".
يتبع..
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