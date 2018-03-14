لافروف: الولايات المتحدة تخطط للتمركز في سوريا لمدة طويلة وتعمل لتفكيك هذه الدولة

صرح وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف بأن الولايات المتحدة على ما يبدو تخطط للتمركز في سوريا لمدة طويلة والعمل لتفكيك هذا البلد.

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وقال لافروف في مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره التركي مولود جاويش أوغلو في موسكو، اليوم الأربعاء: "لا توجد هناك أسس للتشكيك في نوايا بعض ممثلي القيادة الأمريكية للتمركز هناك لمدة طويلة أو للأبد والعمل على تفكيك الجمهورية السورية".

وأضاف: "ولتحقيق هذه الأهداف يستخدمون أساليب مختلفة. لقد قمنا أمس بإبلاغ المجتمع الدولي عبر وزارتي الدفاع والخارجية بأنه تتم حاليا التحضيرات لإجراء استفزازات جديدة باستخدام الأسلحة الكيميائية.. وخاصة في الغوطة الشرقية".

وأشار إلى أن الولايات المتحدة ستلفت أنظار المجتمع الدولي إلى معاناة المدنيين لتبرير استخدامها للقوة بما في ذلك في العاصمة السورية.

وذكر لافروف أن روسيا قد حذرت الولايات المتحدة أمس الثلاثاء عبر كل القنوات من تداعيات هجومها على سوريا، معبرا عن أمله بألا تنفذ واشنطن خططها هذه.

وأشار إلى أن ذلك يدل على أن الولايات المتحدة لا تزال تسعي لخلق أي حجة للإطاحة بالحكومة السورية، مشددا على أن "ذلك سيكون مخالفة لكل قواعد القانون الدولي وقرار رقم 2254 ووعودها السابقة".

المصدر: إنترفاكس

أولغا رودكوفسكايا