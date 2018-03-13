تركيا تسجن قاتل عروبة وابنتها مدى الحياة

ذكرت وكالة "دوغان" التركية الخاصة أن محكمة تركية أصدرت، الثلاثاء، حكمين بالسجن مدى الحياة بحق سوري لقتله ناشطة سورية معارضة وابنتها الصحفية السورية الأمريكية في إسطنبول عام 2017.

وعثر على جثتي عروبة بركات وابنتها حلا بركات في سبتمبر 2017 في شقتهما بالشطر الآسيوي من إسطنبول.

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وكانت ابنتها التي ولدت في الولايات المتحدة محررة في موقع "أورينت نت" المؤيد للمعارضة السورية وعملت أيضا بالقطعة مع تلفزيون "إيه بي سي" الأمريكي.

وأفادت التحقيقات بأن المشتبه بضلوعه في الجريمة هو أحمد بركات، حفيد عمّ الضحية عروبة، التي قامت بمساعدته للانتقال إلى تركيا من إدلب، مشيرة إلى أنه كان يتردد على المنزل باستمرار ولديه المفتاح، إلا أن دوافع هذه الجريمة ما زالت غامضة.

وذكرت صحيفة "حرييت" أن الشرطة تعرفت على أحمد بركات من خلال لقطات من كاميرات مراقبة أمنية واعتقلته بعد عملية استمرت ثلاثة أيام.

ووصف موقع "أورينت نت" حلا بركات بأنها محررة ومحققة لا تكل ووصف أمها بأنها معارضة بارزة للأسد.

المصدر: رويترز

ياسين بوتيتي