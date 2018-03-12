إيران.. 11 حكما بالسجن على خلفية احتجاجات مشهد

أعلنت السلطات القضائية الإيرانية اليوم عن إصدار أحكام بالسجن لفترات مختلفة بحق 11 شخصا على خلفية الاحتجاجات المعارضة التي شهدتها مدينة مشهد شمال شرق البلاد قبل بضعة أشهر.

وأكد حسن حيدري، مساعد المدعي العام بالمحاكم العامة ومحاكم الثورة بمحافظة خراسان الرضوية في الشؤون السياسية والأمنية، اليوم أن الأحكام النهائية صدرت بحق 11 من "المغرر بهم من قبل الشبكات والجماعات المناوئة في مدينة مشهد ممن قاموا بإضرام النار في المساجد"، حسب وكالة "فارس" الإيرانية.

وأوضح المسؤول القضائي أن فترات السجن بموجب تلك الأحكام تتراوح بين ستة أشهر و13 عاما، حيث أدين هؤلاء بمختلف التهم، بما في ذلك "الانضمام إلى الجماعات المناوئة والنشاط الإعلامي ضد نظام الجمهورية الإسلامية وتخريب الممتلكات العامة والإساءة إلى المقدسات (ما تمثل بإضرام النار في المساجد)، وحيازة الأسلحة دون ترخيص.

وشهدت مختلف مدن إيران في أواخر العام الماضي وأوائل العام الجاري موجة احتجاجات شعبية واسعة النطاق، حيث كان المتظاهرون يعربون عن رفضهم للغلاء وسياسات الحكومة الداخلية والخارجية، مع وقوع أعمال عنف واشتباكات بين الشرطة والمحتجين.

المصدر: فارس

نادر عبد الرؤوف