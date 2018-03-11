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نتنياهو: الاتفاق النووي يهدد المنطقة بالسباق النووي

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نتنياهو: الاتفاق النووي يهدد المنطقة بالسباق النووي
Reuters
بنيامين نتنياهو يحضر اجتماعا للمجلس الوزاري
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حذر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو من أن السباق النووي قد ينطلق في المنطقة ما لم يتم إلغاء أو تعديل الاتفاق النووي المبرم بين إيران ومجموعة "5+1" عام 2015.

وذكر نتنياهو، في مستهل اجتماع مجلس الوزراء الأسبوعي اليوم أن مشاوراته مع المسؤولين الأمريكيين أثناء زيارته إلى الولايات المتحدة الأسبوع الجاري تركزت غالبا على القضية الإيرانية.

بنيامين نتنياهو
أكدت أن الاتفاق النووي مع إيران يخفي بين طياتها العديد من المخاطر على العالم، بما في ذلك خطر ملموس لانتشار الأسلحة الكيميائية في الشرق الأوسط. بنيامين نتنياهو

وأشار رئيس الوزراء الإسرائيلي إلى أن العديد من دول المنطقة قد شددت على ضرورة منحهم تخصيب اليورانيوم بعد حصول إيران على السماح بذلك، مشددا على أن التصدي لخطر السباق النووي في المنطقة يتطلب تعديل الصفقة مع إيران جذريا أو إلغاءها بالمطلق.

ونوه نتنياهو بأن إيران تهدد يوميا بالقضاء على إسرائيل، متعهدا بمنعها من تحقيق هذه الوعود.

المصدر: تايمز أوف إسرائيل

نادر عبد الرؤوف

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