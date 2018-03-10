بوتين: لا تقلقوا ممن سيخلفني

دعا الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في مقابلة مع قناة "NBC" الأمريكية، تم عرضها أمس الجمعة، إلى عدم الخوف ممن سيخلفه.

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وردا على سؤال لمقدمة قناة "NBC" ميغان كيلي حول خروجه المحتمل من منصب الرئاسة قال بوتين: "سمعت كثيرا من الأشياء غير المعقولة بهذا الصدد. لماذا تخافون إلى هذه الدرجة من أن الناس الذين سيأتون إلى السلطة بعدي، سيريدون تدمير ما حققته في السنوات الأخيرة؟ بالعكس تماما من الممكن أن يأتي أشخاص يرغبون بجعل روسيا أقوى، وخلق مستقبل لها وقاعدة لتربية الأجيال الجديدة؟".

وفي رده على سؤال حول احتمال تغيير فترة الولاية الرئاسية في روسيا أكد بوتين أنه لا ينوي تغيير الدستور الروسي. وأضاف: "يبدو لي، ولقد قلت ذلك لكم، أنني لم أغير الدستور سابقا. وليست لدي أي خطط لذلك".

وستجري في روسيا في 18 مارس الجاري الانتخابات الرئاسية. وسيشارك فيها 8 مرشحين بمن فيهم الرئيس الحالي فلاديمير بوتين.

المصدر: نوفوستي

أولغا رودكوفسكايا