غوتيريش: أنا متحمس للاتفاق على لقاء ترامب وكيم جونغ أون

رحب الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيرش، باعتزام الرئيسين، الأمريكي دونالد ترامب والكوري الشمالي كيم جونغ أون، على عقد قمة مشتركة في مايو المقبل.

وقال غوتيريش إنه "متحمس للإعلان عن الاتفاق بين الولايات المتحدة وكوريا الشمالية على عقد قمة في مايو"، مشيدا بـ"قيادة وحكمة جميع اللاعبين المعنيين"، بحسب ما نقله المتحدث باسم الأمين العام للمنظمة الأممية، ستيفان دوجاريك، اليوم الجمعة.

وأكد غوتيريش "دعمه لكل الجهود الهادفة إلى النزع السلمي للسلاح النووي من شبه الجزيرة الكورية بما يتماشى مع قرارات مجلس الأمن الدولي ذات الصلة".

سبق أن أكدت المتحدثة باسم البيت الأبيض، سارة ساندرز، اليوم، أنه قبل دعوة زعيم كوريا الشمالية بإجراء لقاء شخصي معه قبل نهاية شهر مايو المقبل.

وأشار البيت الأبيض إلى أن مكان الاجتماع المرتقب وموعده سيتم تحديدهما لاحقا، مشددا على أن واشنطن ستبقي الضغط على بيونغ يانغ والعقوبات المفروضة عليها.

وغرد الرئيس الأمريكي على حسابه في "تويتر" اليوم أن "كيم جونغ أون تحدث مع الممثلين عن كوريا الجنوبية عن نزع السلاح النووي، وليس عن التعليق فقط، إضافة إلى ذلك (تم الاتفاق على أن) كوريا الشمالية لن تجري أي تجارب صاروخية خلال هذه الفترة (الإعداد للقمة). تم إحراز تقدم عظيم، لكن العقوبات ستبقى حتى التوصل إلى الاتفاق. واللقاء سيتم الإعداد له".

Kim Jong Un talked about denuclearization with the South Korean Representatives, not just a freeze. Also, no missile testing by North Korea during this period of time. Great progress being made but sanctions will remain until an agreement is reached. Meeting being planned! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) March 9, 2018

المصدر: وكالات

إينا أسالخانوفا