مجهولون يهاجمون مسجدا في ألمانيا

نفذت مجموعة مجهولة، اليوم الجمعة، هجوما على مسجد في مدينة لاوفن بولاية بادن فورتمبيرغ جنوب غربي ألمانيا استخدمت فيه زجاجات حارقة.

وأفاد الأمين العام لتجمع رؤية الأمة الإسلامية، بكر ألطاش، في تصريحات نقلتها وكالة "الأناضول"، بأن مسجد أق شمس الدين تعرض لاعتداء على يد مجهولين، ما أسفر عن وقوع خسائر مادية.

وأعرب ألطاش عن قلقه حيال تصاعد وتيرة العنف ضد المسلمين ومساجدهم في أوروبا.

ودعا ألطاش السلطات الأمنية في ولاية فورتمبيرغ إلى التحرك للكشف عن المهاجمين، مؤكدا ضرورة ألا تصبح الاعتداءات الناجمة عن الإسلاموفوبيا من الأمور غير المهمة في البلاد.

وذكرت "الأناضول" أن الشرطة الألمانية فتحت تحقيقا حول الحادث، لتحديد هوية المتورطين فيه.

المصدر: الأناضول

رفعت سليمان