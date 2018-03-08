مصادر: صقر الأمن القومي الأمريكي السيناتور جون ماكين سيترك منصبه قريبا

توقعت مصادر طبية مطلعة على الحالة الصحية ا للسيناتور الجمهوري وأحد "الصقور" في مجلس الشيوخ الأمريكي، جون ماكين، أن يترك منصبه الذي كان يتولاه لأكثر من 30 عاما قريبا.

وأكدت المصادر لموقع True Pundit في مقالا نشر اليوم الخميس أن لجنة الحملة الديمقراطية بمجلس الشيوخ قد بدأت بالبحث عن بديل للسيناتور ماكين الذي يمثل ولاية أريزونا ويرأس حاليا لجنة القوات المسلحة بمجلس الشيوخ.

وقالت: "ننطلق في الوقت الراهن من أن ماكين ينتهي العمل في مجلس الشيوخ"، مضيفة أن الحزب الديمقراطي ينوي انتزاع التمثيل عن أريزونا في مجلس الشيوخ من الجمهوريين.

وقبل أسبوع، كان البيت الأبيض أعلن أن ماكين الذي كان مرشحا رئاسيا في انتخابات 2008 ويبلغ الآن 81 عاما ويعاني من سرطان الدماغ في المرحة الرابعة كان يرفض ترك البرلمان، رغم أنه لم يحضر جلساته منذ أواخر ديسمبر الماضي.

المصدر: truepundit.com

إينا أسالخانوفا