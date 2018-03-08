لأول مرة.. الاتحاد الأوروبي يعين امرأة رئيسا للشرطة الأوروبية

في يوم الاحتفال بعيد المرأة العالمي، عين مجلس أوروبا رئيسة الشرطة الفيدرالية البلجيكية كاترين ديبول في منصب رئيس الشرطة الأوروبية "يوروبول" لتصبح أول سيدة تتولى هذه الوظيفة.

وقرر مجلس العدل والشؤون الداخلية للاتحاد الأوربي تعيين ديبول مديرا تنفيذيا لليوروبول خلفا لروب واينرايت الذي ستنتهي ولايته في الأول من مايو المقبل.

وأضاف المجلس في بيان صدر اليوم الخميس أن ولاية رئيس اليوروبول تستمر أربع سنوات ويمكن تجديدها مرة واحدة.

ويشمل نطاق مسؤولية رئيس اليوروبول التي تتخذ مدينة لاهاي الهولندية مقرا لها، تنسيق عمل الهيئات الأمنية للدول الأعضاء بالاتحاد الأوروبي في مكافحة الجريمة المنظمة الدولية وتحسين التتبادل المعلوماتي بين هيئات الشرطة القومية.

ويرتكز نشاط اليوروبول، التي تمثل إحدى وكالات الاتحاد الأوروبي، على مكافحة الإرهاب والجريمة عابرة للحدود وتجارة الأسلحة غير الشرعية وتجارة المخدرات وغسيل الأموال.

المصدر: نوفوستي

إينا أسالخانوفا