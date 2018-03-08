وسائل إعلام: هايكو مآس وزيرا للخارجية في الحكومة الألمانية الجديدة

أفادت مجلة Der Spiegel، اليوم الخميس، بأن الاشتراكي الديمقراطي هايكو مآس هو الذي سيتولى وزارة الخارجية في الحكومة الألمانية الجديدة، دون الكشف عن مصادرها.

وكان يُنظر إلى هايكو مآس، الذي شغل منصب وزير العدل في حكومة أنغيلا ميركل السابقة، كالمرشح الأوفر حظا لتولي رئاسة الدبلوماسية الألمانية، في ائتلاف ميركل الجديد مع الحزب الاشتراكي الديمقراطي الألماني.

وفي وقت سابق من اليوم، أعلن وزير الخارجية الألماني زيغمار غابرييل، اليوم الخميس، أنه لن يشارك بالحكومة الجديدة في بلاده.

Reuters Fabrizio Bensch

وكتب غابرييل على صفحته في موقع تويتر أن قيادة حزبه (الحزب الاشتراكي الديمقراطي) أبلغته بأنه لن يكون عضوا في الحكومة الاتحادية المستقبلية، مع بقائه نائبا عن حزبه في البرلمان الألماني. وأضاف أنه يتمنى للحكومة الجديدة ولخلفه بمنصب وزير الخارجية ولحزبه "نجاحا في البحث عن حلول مناسبة لمواجهة التحديات".

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وكان غابرييل تولى وزارة الخارجية الألمانية بصورة مبكرة، في يناير 2017، خلفا لفرانك فالتر شتاينماير، وذلك بعد أن شغل منصبي وزير الاقتصاد ونائب مستشار الدولة في حكومة أنغيلا ميركل.

وبات غابرييل يحظى بشعبية واسعة في معسكر "الحمر"، على خلفية الانهيار السريع لشعبية الحزب الاشتراكي الديمقراطي الذي خسر الانتخابات التشريعية الأخيرة، ومن أسباب ذلك وساطته الناجحة للإفراج عن مواطنين ألمانيين محتجزين في تركيا.

ويتوقع أن تتشكل الحكومة الألمانية الجديدة من ممثلي الأحزاب الثلاثة وهي الاتحاد المسيحي الديمقراطي والاتحاد المسيحي الاجتماعي والحزب الاشتراكي الديمقراطي.

المصدر: رويترز + تاس

قدري يوسف