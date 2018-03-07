البنتاغون: لن نتخلى عن حاملات الطائرات رغم امتلاك الروس أسلحة فرط صوتية

أعلن البنتاغون أنه لا يعتزم التخلي عن حاملات الطائرات على الرغم من امتلاك روسيا أسلحة فرط صوتية.

وقال قائد العمليات للقوات البحرية الأمريكية، الأميرال جون ريتشاردسون خلال جلسة الاستماع بالكونغرس: "أما ما يخص الحماية من هذه القدرات (أي الأسلحة فرط الصوتية)، فإن المسألة مثل لعبة الشطرنج. ونحن سنتخذ إجراءات دفاعية جديدة ردا على ذلك".

وأكد أن حاملات الطائرات لا تزال مطلوبة في ظل استخدام نظام A2/AD للدفاع. وقال: "نحن على قناعة بأن حاملات الطائرات تتيح قدرات حيوية في بعض النزاعات التي تستخدم فيها تقنيات متطورة".

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وجاء ذلك في سياق الرد على سؤال أعضاء الكونغرس حول الإجراءات التي ستتخذها القوات البحرية الأمريكية بعد ظهور صواريخ جديدة لدى روسيا، تحدث عنها الرئيس فلاديمير بوتين في رسالته إلى الجمعية الاتحادية يوم 1 مارس الجاري.

وتجدر الإشارة إلى أن نظام الدفاع، الذي تطلق عليه في الولايات المتحدة تسمية A2/AD أو anti-access and area denial يقضي بإقامة "مناطق عازلة" لا يمكن للعدو دخولها دون أن يتكبد خسائر غير مقبولة بالنسبة إليه. وظهرت هذه العقيدة العسكرية الجديدة على خلفية تطور الأسلحة الصاروخية الحديثة. وتعتبر الولايات المتحدة أن روسيا والصين تطوران أسلحتهما وفقا لهذه العقيدة بالذات.

المصدر: نوفوستي

أنطون زوييف