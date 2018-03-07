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سقوط عدة جرحى في هجوم بسكين نفذه مجهول وسط فيينا

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سقوط عدة جرحى في هجوم بسكين نفذه مجهول وسط فيينا
Reuters Leonhard Foeger
قوات الشرطة وسط فيينا
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أفادت وسائل إعلام بسقوط عدة جرحى في هجوم بسكين نفذه مجهول، وسط العاصمة النمساوية فيينا مساء اليوم.

وأشارت المصادر إلى أن الهجوم تم تنفيذه في الحي الثاني وسط فيينا حين هاجم رجل المارة بسكين وطعن عددا منهم بشكل عشوائي، مضيفة أن 3 من الجرحى حالتهم خطيرة.

وتابع أن المهاجم هرب من موقع الهجوم، فيما باشرت الشرطة في البحث عنه.

المصدر: وكالات

علي جعفر

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