سقوط عدة جرحى في هجوم بسكين نفذه مجهول وسط فيينا

أفادت وسائل إعلام بسقوط عدة جرحى في هجوم بسكين نفذه مجهول، وسط العاصمة النمساوية فيينا مساء اليوم.

وأشارت المصادر إلى أن الهجوم تم تنفيذه في الحي الثاني وسط فيينا حين هاجم رجل المارة بسكين وطعن عددا منهم بشكل عشوائي، مضيفة أن 3 من الجرحى حالتهم خطيرة.

وتابع أن المهاجم هرب من موقع الهجوم، فيما باشرت الشرطة في البحث عنه.

#BREAKING: At least three people are injured as knifeman goes on rampage attacking people at random on the streets of Vienna #Austriapic.twitter.com/ayDZby86Z0 — Amichai Stein (@AmichaiStein1) March 7, 2018

BREAKING: Austrian media: Several people injured in knife attack in Vienna https://t.co/ACFG0nmpU8pic.twitter.com/qoCCblidL2 — Yianis Fournelis (@yianisfournelis) March 7, 2018

المصدر: وكالات

علي جعفر