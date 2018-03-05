ضابط استخبارات روسي سابق يتعرض لهجوم في بريطانيا

أفادت هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي" بتعرض ضابط استخبارات روسي سابق لهجوم باستخدام "مادة غير معروفة" في مركز تجاري بمدينة سالزبوري البريطانية.

وأوضحت "بي بي سي" أن المصاب هو سيرغي سكريبال العقيد السابق في الاستخبارات الروسية الذي نال اللجوء السياسي في بريطانيا في 2010 بعد تبادل الجانبين الروسي والبريطاني لضباط استخبارات.

من جهتها أكدت شرطة مقاطعة ويلتشير البريطانية تعرض رجل (نحو 60 عاما) وامرأة (نحو 30 عاما) لهجوم باستخدام "مادة غير معروفة" في المركز التجاري The Maltings الواقع في مدينة سالزبوري، الا أنها رفضت الكشف عن اسميهما.

وكانت محكمة موسكو العسكرية أصدرت في 2006 حكما بالسجن 13 سنة بحق سكريبال لاتهامه بتسليم معلومات سرية للاستخبارات البريطانية.

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أصدر عفوا عن سكريبال في وقت لاحق، وتم تبادله مع محكومين آخرين اثنين على 10 مواطنين روس احتجزتهم السلطات الأمريكية.

المصدر: "نوفوستي"

ألكسندر توميلين