اعتقال 8 مشبوهين بالإرهاب في بروكسل

أوقفت السلطات البلجيكية 8 أشخاص أثناء سلسلة مداهمات أجرتها الأجهزة الأمنية أمس الأحد في بروكسل في إطار "ملف إرهابي".

وأوضح مصدر مطلع أن عناصر الأمن نفذوا 7 عمليات دهم في بلجيكا في إطار "ملف إرهابي"، منها 4 في حي مولنبيك، حيث حصلت جميع التوقيفات، فيما لم يتم العثور على أي سلاح أو مواد متفجرة خلال المداهمات.

وأضاف المصدر أن المحققين يشتبهون بتحضير بعض الزمر لاعتداء إرهابي وأن المشبوهين الـ8 "نقلوا للاستماع إلى إفاداتهم" أمام القضاء، للبت في أمرهم.

ويعرف حي مولنبيك الشعبي في بروكسل والذي تقطنه نسبة كبيرة من السكان ذوي الأصول المغاربية، بأنه بؤرة للتطرف.

وكان حي مولنبيك مسقطا لرؤوس عدد لا بأس به من المشاركين في اعتداءات باريس في نوفمبر 2015 التي أدت إلى مقتل 130 شخصا.

المصدر: أ ف ب

ألكسندر توميلين