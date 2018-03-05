ظريف يشكو ترامب لكيري

أكد وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف استمرار المباحثات بين بلاده والنخب الأمريكية حول ملف طهران النووي، مشيدا بنتائج مباحثاته مؤخرا مع وزير الخارجية الأمريكي السابق جون كيري.

وقال ظريف، تعليقا على لقائه كيري على هامش مؤتمر ميونيخ الأمني مؤخرا: "نجري المباحثات دوما مع النخب الأمريكية من غير المسؤولين"، مشيرا إلى أن مباحثاته مع كيري تناولت سياسات ترامب المتعلقة بالاتفاق النووي، والرد المناسب على هذه السياسات لإقصائها أكثر فأكثر عن أمريكا والعالم.

وأوضح ظريف أن هذه اللقاءات ليست سرية، وأضاف: "ليس لدينا لقاءات سرية ونحن نتحدث على هامش الاجتماعات الدولية مع الكثير من النخب المؤثرة لفضح سياسات الإدارة الأمريكية، مؤكدا أن هذا لا يقتصر على جون كيري بل يشمل مختلف النخب الأمريكية".

المصدر: فارس

نتاليا عبدالله