 
مباشر
عاجل
رويترز: العثور على قائد فريق فيورينتينا الإيطالي دافيد آستوري ميتا في غرفته بالفندق

الجيش الأوكراني يتتلمذ في مدرسة أمريكية

أخبار العالم

الجيش الأوكراني يتتلمذ في مدرسة أمريكية
GAELLE GIRBES / LE TEMPS
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/jxvq

يشارك خبراء عسكريون من الولايات المتحدة وكندا في تدريب أفراد الجيش الأوكراني في قاعدة سرية غربي أوكرانيا، حسبما أفادت صحيفة Le Temps السويسرية.

وتتميز قاعدة التدريب التي أقيمت عام 2015 في حقل رماية سوفيتي سابق في مقاطعة لفيف غربي أوكرانيا بمساحتها الكبيرة، حيث يبلع طولها 25 كلم وعرضها 19 كلم، وضمّت إليها أراضي 19 قرية مهجورة.

وتجري التدريبات بشكل مكثف كما تتخللها دروس نظرية، مع التقيد التام بنظام تدريب يحتم على الأوكرانيين إعادة تنفيذ المهمة الموكلة إليهم من أولها إذا ما أخطؤوا، حتى ولو كانوا في نهاية التمرين.

وبين المتدربين، كثير من الأوكرانيين الذين اكتسبوا خبرات القتال في منطقة دونباس جنوب شرقي البلاد، والتي تشهد منذ 2014 نزاعا مسلحا بين سلطات كييف، وجمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين المعلنتين استقلالهما من جانب واحد هناك.

لكن المتدربين الأوكرانيين، أقروا للصحيفة السويسرية بأن مستوى مهاراتهم القتالية لا يزال أدنى بكثير من تلك التي يتمتع بها الأمريكيون.

إقرأ المزيد
الجنرال بن هودجس. صورة أرشيفية قائد القوات الأمريكية في أوروبا يتعهد من كييف بنقل الخبرات العسكرية الأمريكية للأوكرانيين

وحسب التقرير، فإن عسكريي الولايات المتحدة وكندا يمثلون أغلبية المدرّبين، وبينهم عدد لا بأس به من المدربات.

وذكرت الصحيفة أن كندا كانت أول دولة تستجيب لنداء كييف وتساعدها في تدريب جيشها.

المصدر: Le Temps

متري سعيد

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2018 © جميع الحقوق محفوظة