ترامب يشطب الوجبات السريعة من قائمة طعامه

شطب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الوجبات السريعة التي يقال إنها طعامه المفضل من قائمة مأكولاته، وقرر اتباع نظام غذائي صحي وسليم.

ونقلت بلومبرغ عن أحد مصادرها أن ترامب لوحظ وهو يأكل البرغر آخر مرة قبل أسبوعين.

جاء هذا التحول في طابع غذاء ترامب، بعد أن أظهر أول فحص طبي رئاسي خضع له في يناير الماضي، أن وزنه البالغ 108,4 كيلوغرام، يقل بـ400 غرام فقط عن مؤشر السمنة الذي حددته مراكز مكافحة الأمراض والوقاية منها،

وأوصى روني جاكسون وهو طبيب ترامب الخاص، بالتقليل من تناول الدهون والكربوهيدرات وممارسة التمارين الرياضية بانتظام.

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وذكرت بلومبيرغ، أنه رغم انصياعه لتوصيات الطبيب، منح ترامب نفسه بعض التسهيلات وتناول قطعة من لحم الخنزير المقدد على الفطور في أحد أيام الأسبوع الماضي.

وكان جاكسون قد أبلغ الصحفيين في وقت سابق بتفاصيل التقرير الطبي حول صحة ترامب، مؤكدا أنه "سليم تماما"، ودحض المزاعم التي تتحدث عن معاناة الرئيس الأمريكي من أحد الأمراض النفسية.

المصدر: وكالات

متري سعيد