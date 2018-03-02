الشرطة الإسرائيلية تستجوب نتنياهو
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ذكر راديو إسرائيل أن الشرطة استجوبت للمرة الأولى اليوم الجمعة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو في قضية الفساد التي تحوم حول شركة "بيزك" الإسرائيلية للاتصالات.
وأشارت الشرطة الإسرائيلية إلى أن أصحاب الشركة قدموا تغطية إيجابية لنتنياهو وزوجته على موقع إخباري يتبع لهم، مقابل تسيير أعمال شركتهم.
وحسب وكالة رويترز، فإن سيارة للشرطة تقل ضابطين قد دخلت إلى مرآب مقر رئيس الوزراء لاستجوابه.
المصدر: رويترز
نادين بطحة
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