الأمريكيون يقترحون "مقدمة ميلانيا" اسما لسلاح روسي

انخرط مستخدمو "تويتر" الأمريكيون في سباق اختيار اسم لصاروخ مجنح بمحرك نووي، وغواصة روبوت أعلن عنهما الرئيس فلاديمير بوتين ودعا الروس إلى مساعدة وزارة دفاعهم في تسمية السلاحين.

السفارة الروسية لدى واشنطن من جهتها، دعت في بيان نشرته على صفحتها في "تويتر" الأمريكيين للمشاركة في تسمية الصاروخ والغواصة، وكتبت في إعلان بهذا الصدد: "شارك في المسابقة التي أعلن عنها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين"، لتجد الأمريكيين مهتمين بالأمر بما لا يقل عن نظرائهم الروس.

Shall we call it "From Russia with love"? — Albert Klyachkin (@AlbertKlyachkin) 2 марта 2018 г.

“Melania’s Breasts.”



Because they’re just as fake. — Douglas Higgins (@DouglasHiggins8) 1 марта 2018 г.

"Good Bye, America!" — Fuga San (@san_fuga) 2 марта 2018 г.

وبين التسميات التي اقترحها المستخدمون الأمريكيون كانت "مقدمة ميلانيا"، و"ترامب"، و"من روسيا مع الحب" وغيرها من التسميات.

Take part in Vladimir Putin announced name-that-weapon contest for @Russia’s new global-range cruise missile, unmanned underwater drone & laser weaponry

.

➡️https://t.co/Wdf5PJ7arI

.

Follow @MoD_Russia🇷🇺 pic.twitter.com/3itKQ35bxq — Russia in USA 🇷🇺 (@RusEmbUSA) 1 марта 2018 г.

المصدر: مواقع التواصل الاجتماعي

نتاليا عبدالله