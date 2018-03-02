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الأمريكيون يقترحون "مقدمة ميلانيا" اسما لسلاح روسي

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الأمريكيون يقترحون
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انخرط مستخدمو "تويتر" الأمريكيون في سباق اختيار اسم لصاروخ مجنح بمحرك نووي، وغواصة روبوت أعلن عنهما الرئيس فلاديمير بوتين ودعا الروس إلى مساعدة وزارة دفاعهم في تسمية السلاحين.

السفارة الروسية لدى واشنطن من جهتها، دعت في بيان نشرته على صفحتها في "تويتر" الأمريكيين للمشاركة في تسمية الصاروخ والغواصة، وكتبت في إعلان بهذا الصدد: "شارك في المسابقة التي أعلن عنها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين"، لتجد الأمريكيين مهتمين بالأمر بما لا يقل عن نظرائهم الروس.

وبين التسميات التي اقترحها المستخدمون الأمريكيون كانت "مقدمة ميلانيا"، و"ترامب"، و"من روسيا مع الحب" وغيرها من التسميات.

المصدر: مواقع التواصل الاجتماعي 

نتاليا عبدالله 

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