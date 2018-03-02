تشاك هاغل: 2000 جندي لن يحلوا المشكلة وعلى ترامب أن يتحدث مع بوتين!

أكد وزير الدفاع الأمريكي الأسبق تشاك هاغل أن منطقة الشرق الأوسط تمر بأكبر فوضى في تاريخها، لافتا في السياق إلى أن وجود 2000 جندي أمريكي في سوريا لن يحل المشكلة.

وقال هاغل في حوار مع شبكة "CNN" أجرته معه الصحفية كريستيان أمانبور متحدثا عن الشرق الأوسط: "هذه المنطقة من العالم تمر بأكبر المشاكل، بأكبر فوضى شهدتها في التاريخ، لدينا حكومات مختلة هناك حكومات غير فعالة، فكيف يمكننا معالجة ذلك؟ بالطبع وجود 2000 جندي أمريكي بشمال سوريا لن يحل المشكلة".

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وأوضح وزير الدفاع الأمريكي الأسبق أن "تركيا موجودة وروسيا موجودة وكل اللاعبين هناك (في سوريا)، بالعودة إلى بعض الأهداف والخيارات الاستراتيجية التي يمكن لأمريكا لعبها في هذا الملف، علينا إشراك القوى العظمى، هذا الأمر (الأزمة السورية) قد يستمر لسنوات وسنوات، ولن يبقى هناك شيء من سوريا، كما لم يتبق اليوم الكثير من غرب العراق".

وتساءل هاغل في صيغة استنكارية "انظروا إلى ليبيا وانظروا إلى اليمن، هل هذا ما نريد الوصول إليه؟ أم يتوجب علينا أن نكون أكثر ذكاء ونتوصل إلى طرق أخرى لمعالجة الموضوع".

وأسدى الوزير الأمريكي السابق النصح لبلاده بحثا عن مخرج قائلا: "انخراط القوى العظمى مع بعضها البعض ليس استسلاما، نحن أقوى قوة على الأرض بكل المعايير، علينا أن نبدأ المبادرة، على ترامب أن يتواصل مع بوتين ويتحدث حول هذه الأمور".

المصدر: CNN

محمد الطاهر