البنتاغون: مصالح روسيا في سوريا تهدد التحالف الدولي

أفادت وزارة الدفاع الأمريكية بأن روسيا عندما تدافع عن مصالحها في سوريا تهدد العملية العسكرية ضد تنظيم "داعش" التي يجريها التحالف الدولي.

وأوضحت المتحدثة باسم البنتاغون دانا وايت في تصريح صحفي أن "محاولات روسيا دعم مصالحها في سوريا تعرض نجاحات التحالف الدولي للخطر وتنسف الأمن الدولي".

وقالت وايت إن الولايات المتحدة لا تسعى للنزاع مع السلطات السورية، ولكنها تدعو موسكو إلى ضبط القوات الحكومية وإلى تسوية المسائل العالقة مع التحالف فيما يخص إجراء عمليات مكافحة الإرهاب وإلى المساهمة في تخفيف التوتر في مناطق خفض التصعيد.

وحسب وايت فإن روسيا لا تستطيع أن تؤمن السيطرة الكاملة على مسرح قتال في سوريا تعمل فيه، ما يثير قلق واشنطن.

المصدر: "انترفاكس"

ألكسندر توميلين