محكمة تركية تسجن ابنة شقيق أوجلان

قضت محكمة تركية الخميس، بسجن النائبة عن حزب الشعوب الديمقراطي ديليك أوجلان، ابنة شقيق زعيم حزب العمال الكردستاني المسجون عبد الله أوجلان، عامين ونصف العام.

وقررت محكمة مدينة "شانلي أورفه" جنوب شرقي البلاد، بسجن النائبة أوجلان بتهمة "الدعاية الإرهابية"، بعد أن طلب المدعي عقوبة السجن خمس سنوات للنائبة المتهمة بأنها "شرّعت" في 2016، أعمال حزب العمال، وبأنها قامت "بالدعاية"، خلال مراسم تشييع عنصر من هذا الحزب المحظور في البلاد.

وحتى الآن، أودع تسعة نواب من حزب الشعوب الديمقراطي السجن، المتعاطفين مع الأكراد، بينهم اثنان من مسؤوليه، وهما صلاح الدين دميرطاش وفيغن يوكسغداغ، المعتقلان منذ نوفمبر 2016.

ولا يزال عبد الله أوجلان يقضي عقوبة السجن المؤبد في تركيا منذ 1999، وكانت ديليك هي التي تلقي كثيرا من بيانات عمها العامة من سجنه.

المصدر: أ ف ب

علي جعفر