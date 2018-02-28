مقتل 4 من "القبعات الزرق" بلغم في مالي

قتل أربعة جنود من قوات حفظ السلام الأممية في مالي، بعد أن مرت المركبة التي كانوا فيها على لغم في شمال البلاد، وفقا لبعثة الأمم المتحدة في مالي.

وذكرت البعثة في بيان، اليوم الأربعاء، أن حصيلة مؤقتة تفيد بقضاء أربعة جنود دوليين إثر انفجار لغم أو عبوة ناسفة لدى مرور مركبة للقوة عند تقاطع بوني-دوينتزا في منطقة موبتي"، لافتا إلى أنه يتم إجلاء أربعة جنود آخرين أصيبوا بجروح بالغة.

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يذكر أن المكان الذي وقع الحادث هو نفسه الذي قتل فيه ستة جنود ماليين في حادث مشابه قبلها بيوم.

وكان إسلاميون متشددون سيطروا على شمال مالي في 2012، قبل أن تطردهم القوات الفرنسية في 2013، ولكن التهديد عاد بعد ذلك ووقعت هجمات في جنوب البلاد، وفي النيجر المجاورة، وبوركينا فاسو، وحتى ساحل العاج.

المصدر: رويترز + أ ف ب

قدري يوسف