الحرس الثوري الإيراني يكشف عن صاروخ جديد

كشف الحرس الثوري الإيراني عن صاروخ جديد مضاد للدروع يطلق عليه اسم "آذرخش".

ويصل وزن الصاروخ الجديد إلى نحو 70 كيلوغراما، فيما يبلغ قطره 127 مليمترا وطوله 3096 ميلمترا، وهو قادر على تدمير أهداف برية من مسافة 10 كيلومترات على ارتفاعات منخفضة.

كما تبلغ السرعة القصوى للصاروخ 550 مترا في الثانية.

وحضر القائد العام للحرس الثوري اللواء محمد علي جعفري إلى جانب قادة آخرين مراسم إزاحة الستار عن هذا المشروع.

وإلى جانب الكشف عن الصاروخ "آذرخش"، تمت إزاحة الستار كذلك عن الرشاش "سعير"، ومروحيات "مي-17" المزودة بمنظومات للرؤية الليلية.

المصدر: وكالات

ألكسندر توميلين